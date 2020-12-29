Фазель обсудит с Лукашенко вопрос о проведении ЧМ по хоккею в Минске

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель рассказал о том, что встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, чтобы обсудить подготовку к чемпионату мира 2021 года, передает РИА «Новости».

Ранее в СМИ сообщалось, что ИИХФ намерена перенести матчи турнира из Минска из-за политической ситуации в стране.

«Я приеду в Белоруссию после 7 января. Встречусь с Александром Лукашенко. Будем делать все возможное, чтобы чемпионат мира состоялся в Минске», — сказал Фазель.



Ранее Белоруссия отреагировала на информацию о переносе ЧМ по хоккею из Минска.