Ковальчук не исключил варианта возвращения в НХЛ

Новичок клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Илья Ковальчук не исключил варианта возвращения в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

Форвард заключил контракт с омским клубом по схеме «1+1».

«Ждал предложений от конкретных команд в НХЛ, но в нынешней мировой ситуации приходилось слишком долго ждать. Я решил, что нельзя делать такой большой перерыв, тем более в моем возрасте. Никакие двери в НХЛ я не закрывал», — цитирует Ковальчука «Чемпионат.com».

В прошлом сезоне россиянин выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз». В составе столичной команды он принял участие в 15 матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Ковальчук стал вторым капитаном «Авангарда».