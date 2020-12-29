Ковальчук стал вторым капитаном «Авангарда»

Форвард Илья Ковальчук стал вторым капитаном клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард», сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу омской команды.

37-летний игрок будет совмещать обязанности капитана вместе с Алексеем Емелиным.

Ковальчук подписал соглашение с «Авангардом» по схеме «1+1».

В прошлом сезоне россиянин выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз». В составе столичной команды он принял участие в 15 матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Авангард» в первом матче после подписания Ковальчука обыграл челябинский «Трактор».