Ковальчук стал вторым капитаном «Авангарда»
Антон Борисов
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Форвард Илья Ковальчук стал вторым капитаном клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард», сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу омской команды.
37-летний игрок будет совмещать обязанности капитана вместе с Алексеем Емелиным.
Ковальчук подписал соглашение с «Авангардом» по схеме «1+1».
В прошлом сезоне россиянин выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз». В составе столичной команды он принял участие в 15 матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Авангард» в первом матче после подписания Ковальчука обыграл челябинский «Трактор».