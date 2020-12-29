«ПСЖ» объявил об отставке Тухеля

«Пари Сен-Жермен» объявил на официальном сайте об отставке главного тренера Томаса Тухеля.

Немецкий специалист возглавил команду в 2018 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Франции, завоевывал Кубок страны и Кубок лиги, а также дважды становился победителем Суперкубка Франции. В розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2019/20 парижане дошли до финала турнира, где уступили мюнхенской «Баварии» со счетом 0:1.

После 17 туров первенства Франции «ПСЖ» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что аргентинский тренер Маурисио Почеттино подписал соглашение с «ПСЖ».