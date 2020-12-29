Футболист завершил карьеру в 22 года из-за травли в соцсетях

Полузащитник австралийского клуба «Мельбурн Виктори» Джош Хоуп завершил карьеру в 22 года из-за травли в соцсетях.

По словам футболиста, фанаты подвергли его критике после незабитого пенальти в одном из матчей.

«Такое случается, но после той игры меня упоминали в сотнях сообщений в социальных сетях и все они были негативными», — цитирует игрока Sportbible.

Хоуп заявил, что ему угрожали убийством, если он в следующий раз не сможет реализовать 11-метровый удар.

«Конечно, критика, если она подана правильно, всегда приветствуется, но она никогда не была конструктивной. Она всегда была личной», — отметил игрок.

Хавбек добавил, что чувство беспокойства преследовало его не только на поле, но и в повседневной жизни, из-за чего он перестал играть в футбол на своем уровне.

«Я бы спросил, как бы они себя чувствовали, если бы их сын, дочь или брат получали такое. В любом другом месте подобные вещи совершенно недопустимы, но мы, как спортсмены, просто ожидаем, что у нас будет эта ментальная крепость», – сказал Хоуп.

В 2020 году полузащитник принял участие в одном матче, в котором забил один мяч.

Ранее белорусская теннисистка отреагировала на травлю из-за протестов в стране.