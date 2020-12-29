Объявлен состав сборной России на «Тур де Ски»

Тренерский состав сборной России по лыжным гонкам определился с составом команды на многодневку «Тур де Ски», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

За мужскую национальную команду выступят Евгений Белов, Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Артем Мальцев, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.

В женских соревнованиях Россию представят Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Фалеева.

Многодневка «Тур де Ски» пройдет в Швейцарии и Италии с 1 по 10 января.

Победителями прошлогодних соревнований стали Большунов и норвежская лыжница Терезе Йохауг. Сергей Устюгов и Непряева взяли серебряные награды.

Ранее сообщалось, что Большунов взял серебряную медаль на этапе Кубка мира по лыжам в Давосе.