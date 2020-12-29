«Эвертон» выступил с заявлением о переносе матча АПЛ с «Манчестер Сити»

«Эвертон» на официальном сайте выступил с заявлением о переносе матча 16 тура Английской премьер-лиги с «Манчестер Сити».

«Наши игроки, тренерский штаб и персонал команды были готовы к встрече.

«Эвертон» всегда ставит безопасность людей превыше всего, но мы запросим всю информацию, которую «Манчестер Сити» предоставил АПЛ, чтобы понять, почему было принято такое решение», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, что игра 16 тура АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити» должна был пройти 28 декабря на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» и «Манчестер Сити» не сыграют из-за вспышки коронавируса.