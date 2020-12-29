Бой Бетербиев — Дейнес перенесен из-за коронавируса

Российский боксер Артур Бетербиев заразился коронавирусом. Об этом Бетербиев сообщил на своей странице в Instagram.

Таким образом, запланированный на 30 января 2021 года бой с немецким боксером Адамом Дейнесом перенесен.

Напомним, что в октября бой Бетербиев — Дейнес сорвался из-за травмы российского бойца.

Артур Бeтербиев — чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.

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