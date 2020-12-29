Бой Бетербиев — Дейнес перенесен из-за коронавируса
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Российский боксер Артур Бетербиев заразился коронавирусом. Об этом Бетербиев сообщил на своей странице в Instagram.
Таким образом, запланированный на 30 января 2021 года бой с немецким боксером Адамом Дейнесом перенесен.
Напомним, что в октября бой Бетербиев — Дейнес сорвался из-за травмы российского бойца.
Артур Бeтербиев — чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.
Ранее Нурмагомедов рассказал о переговорах с UFC о возвращении в октагон.