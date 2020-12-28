«Динамо» забросило шесть безответных шайб «Спартаку» в матче КХЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» разгромило «Спартак».
Встреча прошла на «ЦСКА Арене» в Парке Легенд при ограниченном количестве зрителей и завершилась крупной победой гостей со счетом 6:0.
В составе бело-голубых отличились Вадим Шипачев, Михаил Чайковски и Андрей Миронов. Хет-трик на свой лицевой счет оформил Дмитрий Яшкин.
Этот успех помог подопечным Владимира Крикунова набрать 52 очка и закрепиться на четвертой строчке Западной конференции.
Ранее сообщалось, что омский «Авангард» переиграл челябинский «Трактор».