Экс-гендиректор «Спартака» Цорн описал недостатки современного футбола

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн назвал недостатки современного футбола. Об этом сообщает Lawyers Magazine .

По его словам, современные тенденции мирового футбола таковы, что руководители клубов требуют мгновенного результата и не стараются следовать долгосрочным планам развития.

Функционер также заявил, что не всегда подобный подход способен приносить пользу.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал имя лучшего полузащитника первой части сезона-2020/21.