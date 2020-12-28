Партнер Овечкина по «Вашингтону» перенесет операцию на сердце

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной Швеции Хенрик Лундквист в ближайшее время перенесет операцию на сердце. Об этом он сообщил в своем Twitter.

38-летнему голкиперу предстоит замена аортального клапана и корня аорты.



Напомним, что в межсезонье Лундквист покинул «Нью-Йорк Рейнджерс», где выступал до этого на протяжении 15 лет.

Ранее сообщалось, что президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал возможный перенос чемпионата мира 2021 года из Белоруссии.