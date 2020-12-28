Партнер Овечкина по «Вашингтону» перенесет операцию на сердце
Вадим Балканов
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Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной Швеции Хенрик Лундквист в ближайшее время перенесет операцию на сердце. Об этом он сообщил в своем Twitter.
38-летнему голкиперу предстоит замена аортального клапана и корня аорты.
Напомним, что в межсезонье Лундквист покинул «Нью-Йорк Рейнджерс», где выступал до этого на протяжении 15 лет.
Ранее сообщалось, что президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал возможный перенос чемпионата мира 2021 года из Белоруссии.
December 28, 2020