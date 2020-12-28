Хабиб назвал имя человека, ради которого готов вернуться в ММА

Действующий обладатель чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов назвал имя человека, ради которого готов вернуться в смешанные единоборства (ММА).

Дагестанец заявил, что заставить его пересмотреть решение о завершении профессиональной карьеры может лишь Мохаммед Али.

«К сожалению, его с нами нет», — заявил Нурмагомедов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что российский боец ММА Магомед Исмаилов назвал желаемый гонорар за матч-реванш с соотечественником Владимиром Минеевым.