Ларионов обеспокоен отсутствием голов у сборной России в матче с Чехией

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов высказался об отсутствии голов у национальной команды в матче группового этапа чемпионата мира — 2021 по хоккею против Чехии.

«Это не может не беспокоить. Мы сделали небольшие перестановки, попробовали разные сочетания. К сожалению, много бросков было блокировано – 25 или 26. Не доводим шайбу до ворот, не доводим до конца подбор и отскоки», — цитирует Ларионова «Чемпионат.com».

Встреча, прошедшая в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс», завершилась со счетом 2:0 в пользу чехов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Ларионов заявил, что надеется вернуть уверенность сборной России в матче с Австрией.