«Витязь» обыграл ЦСКА в матче регулярного сезона КХЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подмосковный «Витязь» обыграл столичный ЦСКА.
Встреча прошла в Подольске на арене «Витязь» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Джастин Данфорт и Каспар Даугавиньш.
У армейцев единственную шайбу на свой лицевой счет оформил Константин Окулов.
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