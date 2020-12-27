Двукратный олимпийский чемпион Борис Миронов поделился ожиданиями от матча Россия — Чехия на МЧМ по хоккею, передает Vseprosport.

«У России есть все для того, чтобы обыгрывать чехов: сильный вратарь Аскаров, хороший баланс между защитниками и нападающими. Единственное, нужно посильнее сыграть в большинстве», — сказал Миронов.

Встреча начнется 28 декабря в 5:30 по московскому времени.



Ранее хоккеист Артемий Князев поделился ожиданиями от матча с Чехией на МЧМ.