«Рубин» хотел приобрести игрока «Спартака» Урунова

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о том, что клуб хотел приобрести Остона Урунова, до его перехода в московский «Спартак», передает «БИЗНЕС Online».

«Мы хотели взять Урунова, но все затянулось. Леонид Слуцкий уже строил планы, но все затянулось. Нам в итоге его не дали, мы расстроились так, будто умер кто-то», — сказал Сайманов.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» занимает девятое место, набрав 28 очков.



Ранее в «Рубине» анонсировали новогоднюю песню Слуцкого на английском языке.