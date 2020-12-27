Хоккеист Князев поделился ожиданиями от матча с Чехией на МЧМ

Хоккеист Артемий Князев поделился ожиданиями от матча с Чехией на молодежном чемпионате мира, передает «МАТЧ ТВ».

«Они хорошие соперники. После игры со шведами выйдут вдвойне заряженными. Надо готовиться, выходить и показывать свой лучший хоккей», — сказал Князев.

Напомним, встреча начнется 28 декабря в 5.30 по московскому времени.



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