Банк обманул хоккеиста Радулова на 1,5 млрд рублей

Хоккеист Александр Радулов более десяти лет был клиентом банка, который обманул его на 1,5 млрд рублей, сообщает телеканал «Россия 24».

Адвокат игрока заявил, что спортсмен пять лет переводил зарплату в российский банк, у которого отозвали лицензию.

Отмечается, что финансовое учреждение принадлежало другу Радулова Сергею Кононову.

Также игроку пять лет назад передали два помещения в центре Москвы, якобы общей стоимостью $15 млн. Позже оказалось, что их стоимость в пять раз меньше.



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