Банк обманул хоккеиста Радулова на 1,5 млрд рублей
Андрей Черников
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Хоккеист Александр Радулов более десяти лет был клиентом банка, который обманул его на 1,5 млрд рублей, сообщает телеканал «Россия 24».
Адвокат игрока заявил, что спортсмен пять лет переводил зарплату в российский банк, у которого отозвали лицензию.
Отмечается, что финансовое учреждение принадлежало другу Радулова Сергею Кононову.
Также игроку пять лет назад передали два помещения в центре Москвы, якобы общей стоимостью $15 млн. Позже оказалось, что их стоимость в пять раз меньше.
Ранее Радулов назвал лучшего хоккеиста мира.