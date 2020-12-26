Дасаев назвал лучшего вратаря РПЛ 2020 года

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Экс-вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев назвал лучшего вратаря Российской премьер-лиги (РПЛ) 2020 года, передает «Чемпионат.com».

«Могу выделить Игоря Акинфеева, Матвея Сафонова и Александра Максименко. Лучшим назову Матвея, потому что он очень серьезно прибавил в 2020 году», — сказал Дасаев.

Напомним, в уходящем году Сафонов стал вызываться в сборную России.

Ранее Никола Влашич был признан лучшим футболистом России 2020 года.