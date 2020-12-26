Хабиб навестил самого возрастного жителя родного села
Андрей Черников
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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов навестил самого возрастного жителя родного села.
«Заезжал проведать самого старшего жителя нашего села. МашаАллагь для 92 лет жизни чувствует себя хорошо», — написал Хабиб в Instagram.
Напомним, 24 октября Хабиб одолел американца Джастина Гэтжи. После боя россиянин объявил о завершении карьеры.
Ранее Олег Матицын назвал Хабиба Нурмагомедова величайшим спортсменом России.