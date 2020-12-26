Фигуристка Евгения Тарасова высказалась о вакцинации против COVID-19

Фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, высказалась о вакцинации против COVID-19, передает «Чемпионат.com».

Напомним, из-за пандемии коронавируса в сезоне-2020/2021 соревнования проходят в национальном формате. Единственным неотмененным международным турниром остается чемпионат мира.

«Обязывать людей делать вакцинацию неправильно. Если бы это было обязательно для участия в соревнованиях, то я бы сделала. Я хочу соревноваться», — сказала Тарасова.

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