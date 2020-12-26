Роднина раскритиковала Плющенко за недовольство оценками Трусовой
Андрей Черников
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Экс-фигуристка Ирина Роднина раскритиковала Евгения Плющенко за недовольство оценками Александры Трусовой, передает «Чемпионат.com».
«В фигурном катании есть одно золотое правило: «Мы не обсуждаем оценки». Мне кажется, это правило давно перестали учитывать. В мое время спортсмены и тренеры оценки не обсуждали», — сказала Роднина.
После короткой программы на чемпионате России Трусова занимает четвертое место, набрав 75,76 балла.
Ранее Плющенко восхитился выступлением Трусовой в короткой программе на ЧР.