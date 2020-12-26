Мостовой не исключил того, что Тедеско останется в «Спартаке»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой не исключил того, что наставник Доменико Тедеско останется в «Спартаке», передает «СЭ».

Напомним, специалист отказался продлевать контракт, который истекает летом 2021 года.

«Не исключаю возможности, что Тедеско останется. Купят ему пару футболистов, команда выиграет несколько игр, и его будут уговаривать остаться. Я в футболе предостаточно такого видел», — сказал Мостовой.



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