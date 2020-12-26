Третьяк похвалил Аскарова за игру против США
Андрей Черников
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Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил игру вратаря молодежной сборной Ярослава Аскарова в матче против США, передает РИА «Новости».
Напомним, россияне победили со счетом 5:3.
«Аскаров нормально отыграл. Ошибки были, но они у всех бывают. Он уверенно сыграл, он действительно оплот нашей команды», — сказал Третьяк.
Ранее Алексей Яшин высказался о победе России над США на МЧМ.