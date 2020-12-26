Третьяк похвалил Аскарова за игру против США

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил игру вратаря молодежной сборной Ярослава Аскарова в матче против США, передает РИА «Новости».

Напомним, россияне победили со счетом 5:3.

«Аскаров нормально отыграл. Ошибки были, но они у всех бывают. Он уверенно сыграл, он действительно оплот нашей команды», — сказал Третьяк.



Ранее Алексей Яшин высказался о победе России над США на МЧМ.