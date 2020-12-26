Яшин высказался о победе России над США на МЧМ

Хоккеист Алексей Яшин высказался о победе России над сборной США на молодежном чемпионате мира, передает «СЭ».

Напомним, встреча завершилась со счетом 5:3.

«Хочу поздравить ребят с победой, молодцы. Игорь Ларионов — специалист и великий хоккеист. Здорово, что он у руля сборной. Его присутствие придает уверенность ребятам», — сказал Яшин.



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