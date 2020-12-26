Овечкин назвал Путина лучшим президентом

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о президенте Российской Федерации Владимире Путине. Об этом сообщает Teamrussia.pro.

По его словам, глава российского государства обладает невероятным авторитетом по всему миру и способен поддержать любой разговор.

«Путин — лучший президент. Сильный, умный, авторитетный. Удивительный в общении. Всегда искренне поддержит тему, обсудит все с удовольствием, поделится мнением.

При этом не возникает ощущения, что ты разговариваешь с кем-то недосягаемым», — сказал Овечкин.

Ранее сообщалось, что экс-форвард «Ванкувер Кэнакс» Павел Буре поделился мнением о перспективах сборной России на молодежном чемпионате мира 2021 года.