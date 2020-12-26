Главный тренер молодежной сборной России высказался о судействе на МЧМ

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов высказался о судействе на чемпионате мира среди хоккеистов до 20 лет. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, тот факт, что на турнире будут работать лишь канадские арбитры, не отразится на результатах поединков, так как они обладают необходимой квалификацией и судят прилично.

Ларионов добавил, что не сомневается в компетенции тех, кто будет обслуживать игры сборной России.

Ранее сообщалось, что Игорь Ларионов оценил игру вратаря Ярослава Аскарова.