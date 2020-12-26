Чалов заявил, что его не задело скандальное интервью Черчесова

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов высказался по поводу скандального интервью Станислава Черчесова, который жестко раскритиковал его за низкий уровень самоотдачи. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, видеозапись разговора Черчесова в студии «Матч ТВ» он не видел, а узнал о произошедшем из Интернета.

«Меня это не задело. У главного тренера есть свое мнение. Если нужно, все обсудим с ним без проблем. Но в медиа я этого делать не буду.

Поеду ли я в сборную в марте, если вызовут? Конечно. Я играю за честь страны, сборная — одна из главных целей на ближайшее время», — сказал Чалов.

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