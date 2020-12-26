Боец ММА Харитонов призвал пожизненно дисквалифицировать Исмаилова

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов призвал пожизненно дисквалифицировать Магомеда Исмаилова за драку на турнире AMC Fight Nights Global с Владимиром Минеевым. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, зачинщик потасовки, которая привела к массовому побоищу в октагоне, должен понести максимальную ответственность.

«Я бы дисквалифицировал Исмаилова пожизненно. Да, я жестоко говорю. Но я бы за этот инцидент дисквалифицировал его пожизненно. За то, что начал.

Мага побежал на Минеева. Зачинщиком был Мага. Может быть, меня многие осудят. Но я бы его пожизненно дисквалифицировал. Каждый должен отвечать за свои действия. Нельзя так делать. Это страшные вещи», — сказал Харитонов.

Ранее сообщалось, что нокаут в исполнении американского бойца MMA Хоакина Бакли назван лучшим в 2020 году.