Сборная России обыграла команду США на МЧМ
Сборная России одолела национальную команду США в первом матче на молодежном чемпионате мира по хоккею.
Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу российских хоккеистов.
В составе сборной России отличились Василий Пономарев, оформивший дубль, а также Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов. Шайбы за США забросили Кэм Йорк, Джон Фариначчи и Тревор Зеграс.
«Гзаета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что Пономарев высказался о заброшенной США шайбе.
МЧМ. Группа B
Россия — США — 5:3
1:0 — Пономарев (Князев, Кирсанов), 08:07;
1:1 — Йорк (Кофилд, Болди), 14:01;
2:1 — Бардаков (Грошев), 23:12;
3:1 — Пономарев, 31:08;
4:1 — Сафонов, 32:15;
4:2 — Фариначчи (Хеллесон, Бринк), 49:57;
4:3 — Зеграс, 57:42;
5:3 — Чинахов, 59:39.