Сборная России обыграла команду США на МЧМ

Сборная России одолела национальную команду США в первом матче на молодежном чемпионате мира по хоккею.

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу российских хоккеистов.

В составе сборной России отличились Василий Пономарев, оформивший дубль, а также Захар Бардаков, Илья Сафонов и Егор Чинахов. Шайбы за США забросили Кэм Йорк, Джон Фариначчи и Тревор Зеграс.

«Гзаета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Пономарев высказался о заброшенной США шайбе.

МЧМ. Группа B

Россия — США — 5:3

1:0 — Пономарев (Князев, Кирсанов), 08:07;

1:1 — Йорк (Кофилд, Болди), 14:01;

2:1 — Бардаков (Грошев), 23:12;

3:1 — Пономарев, 31:08;

4:1 — Сафонов, 32:15;

4:2 — Фариначчи (Хеллесон, Бринк), 49:57;

4:3 — Зеграс, 57:42;

5:3 — Чинахов, 59:39.