Бестемьянова считает оценки Трусовой в короткой программе справедливыми

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением об оценках Александры Трусовой по итогам короткой программы на чемпионате России, передает ТАСС.

Трусова чисто исполнила прокат, однако не стала выполнять тройной аксель. Таким образом, в ее программе не оказалось элементов ультра-си, которых, по мнению Бестемьяновой, спортсменке не хватило. Она занимает четвертое место, набрав 75,76 балла. После ее выступление тренер Евгений Плющенко вновь раскритиковал судей.

«Возможно, это потому что я жду от нее этих элементов. Но, на мой взгляд, сегодня это место ее и есть. Я все равно хочу увидеть от нее элементы «ультра-си», она этим славится, этого мы от нее и ждем», — заявила Бестемьянова.

Ранее сообщалось, что Плющенко заявил о серьезной травме Трусовой.