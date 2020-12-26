Плющенко заявил о серьезной травме Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал о серьезной травме у его ученицы Александры Трусовой, передает «Спорт-Экспресс».

Согласно заявлению специалиста, фигуристка выступает с достаточно тяжелым повреждением. Здесь стоит отметить, что на Гран-при России, где Трусова показала не лучшую свою форму, она уже каталась с тейпом на ноге.

«Саша на сегодняшний день травмирована. Она катается с серьезной травмой. Это та история с тейпом на задней поверхности бедра. Повреждение есть, но мы не снялись. Саша — молодец, она сказала — я хочу соревноваться, буду бороться», — заявил Плющенко.

По итогам короткой программы на чемпионате России фигуристка стала четвертой.

Ранее сообщалось, что Трусова оценила свое выступление в короткой программе на ЧР.