Владелец «Челси» Абрамович увеличил свое состояние на $1,33 млрд в 2020 году

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович увеличил свое состояние на $1,33 млрд в 2020 году, передает Forbes.

Отмечается, что Абрамович попал в топ-10 российских миллиардеров по росту состояния в уходящем году.



Возглавляет рейтинг экс-владелец махачкалинского «Анжи» Сулейман Керимов.

Ранее Лионель Месси превзошел рекорд Пеле по количеству забитых мячей за один клуб.