Назван лучший нокаут 2020 года
Андрей Черников
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Нокаут в исполнении американского бойца MMA Хоакина Бакли назван редакцией MMA Fighting лучшим в 2020 году.
Бакли отправил в нокаут Импу Касанганая на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в октябре.
Второе место занял Кевин Холланд, который нокаутировал Роналду Соузу. Замкнул тройку Коди Гарбрандт. Он финишировал Рафаэла Ассуньсао.
Ранее боец MMA Ризван Куниев защитил титул чемпиона Eagle FC в тяжелом весе.