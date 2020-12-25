Назван лучший нокаут 2020 года

Нокаут в исполнении американского бойца MMA Хоакина Бакли назван редакцией MMA Fighting лучшим в 2020 году.

Бакли отправил в нокаут Импу Касанганая на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в октябре.

Второе место занял Кевин Холланд, который нокаутировал Роналду Соузу. Замкнул тройку Коди Гарбрандт. Он финишировал Рафаэла Ассуньсао.



Ранее боец MMA Ризван Куниев защитил титул чемпиона Eagle FC в тяжелом весе.