Тарасова оценила выступление Степановой и Букина на ЧР
Андрей Черников
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Александры Степановой и Ивана Букина на чемпионате России, передает РИА «Новости».
Напомним, спортсмены стали чемпионами России в танцах на льду.
«У них было такое проникновение друг другом, так трогательно катали свою произвольную программу. Это большое звание — чемпионы страны. А страна у нас очень большая и фигурнокатательная», — сказала Тарасова.
Также она отметила, что после их выступления встал весь зал и комментаторы, что большая редкость.
Ранее Михаил Коляда выиграл чемпионат России по фигурному катанию.