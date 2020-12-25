Тарасова оценила выступление Степановой и Букина на ЧР

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Александры Степановой и Ивана Букина на чемпионате России, передает РИА «Новости».

Напомним, спортсмены стали чемпионами России в танцах на льду.

«У них было такое проникновение друг другом, так трогательно катали свою произвольную программу. Это большое звание — чемпионы страны. А страна у нас очень большая и фигурнокатательная», — сказала Тарасова.

Также она отметила, что после их выступления встал весь зал и комментаторы, что большая редкость.



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