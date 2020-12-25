Экс-вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался против отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат.com».

«Для чего огромное количество мальчишек занимаются футболом? Чтобы на их местах играли сплошные легионеры? Я патриотичен. Не хочу смотреть тот футбол, который сейчас в Англии», — сказал футболист.

Также он добавил, что сейчас в российском футболе много иностранцев, а на ведущих ролях нет россиян.



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