Теннисист Андрей Рублев высказался о выступлении в нейтральном статусе на Олимпиаде, передает Marca.

«Я русский. Что бы ни говорили другие люди, русским я и остаюсь», — сказал Рублев.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российский спортсменам выступать под национальным гимном и флагом до 16 декабря 2022 года.



Ранее Мария Шарапова вошла в топ-10 самых упоминаемых спортсменок в Twitter в 2020 году.