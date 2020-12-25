Рублев высказался о выступлении в нейтральном статусе на Олимпиаде
Андрей Черников
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Теннисист Андрей Рублев высказался о выступлении в нейтральном статусе на Олимпиаде, передает Marca.
«Я русский. Что бы ни говорили другие люди, русским я и остаюсь», — сказал Рублев.
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российский спортсменам выступать под национальным гимном и флагом до 16 декабря 2022 года.
Ранее Мария Шарапова вошла в топ-10 самых упоминаемых спортсменок в Twitter в 2020 году.