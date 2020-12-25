Ягудин оценил прокат Коляды на ЧР по фигурному катанию

Экс-фигурист Алексей Ягудин оценил прокат Михаила Коляды на чемпионате России.

«Браво! По прошлой системе судейства это было на 6,0. Это кусок настоящего искусства, до которого есть желание дотрагиваться всегда», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.



Напомним, Коляда стал победителем соревнований.



Ранее Александра Степанова и Иван Букин победили на чемпионате России по фигурному катанию в соревнованиях танцевальных дуэтов.