Ягудин оценил прокат Коляды на ЧР по фигурному катанию
Андрей Черников
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Экс-фигурист Алексей Ягудин оценил прокат Михаила Коляды на чемпионате России.
«Браво! По прошлой системе судейства это было на 6,0. Это кусок настоящего искусства, до которого есть желание дотрагиваться всегда», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.
Напомним, Коляда стал победителем соревнований.
Ранее Александра Степанова и Иван Букин победили на чемпионате России по фигурному катанию в соревнованиях танцевальных дуэтов.