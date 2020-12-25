Адвокат Данченкова предложил Широкову продать трусы

Александр Островский, адвокат избитого экс-футболистом петербургского «Зенита» Романом Широковым футбольного арбитра Никиты Данченкова, отреагировал на решение игрока выставить на аукцион кроссовки, в которых он был в тот день, передает «Чемпионат.com».

«Надо посоветовать Широкову и трусы продать, сейчас модно с ними манипуляции осуществлять», — сказал Островский.

Напомним, Широков был приговорен к 100 часам общественных работ и штрафу в 100 тысяч рублей.



Ранее Данченков высказался о решении суда.