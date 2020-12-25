Широков приговорен к 100 часам общественных работ и штрафу в ₽100 тысяч
Карен Саркисян
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Суд вынес вердикт по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, сообщает «Чемпионат.com»
Напомним, что 10 августа на матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного» Широков избил арбитра Никиту Данченкова.
«Широков приговорен к 100 часам общественных работ и штрафу в ₽100 тысяч», — сообщил адвокат Данченкова Александр Островский.
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