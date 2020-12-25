Матицын назвал Хабиба Нурмагомедова величайшим спортсменом России

Министр спорта Российской Федерации Олег Матицын прокомментировал признание российского бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова спортсменом года в России, передает «Чемпионат.com».

Напомним, что Нурмагомедов был признан спортсменом года по итогам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По словам министра, Нурмагомедов — величайший спортсмен, но о победе саночников мало говорят и пишут.

Матицын отмечает, что российские газеты в основном освещают футбол и хоккей.

«Нужно задуматься, это реально отражает ситуацию в спорте или это какой-то другой аспект», — добавил он.

Ранее Матицын оценил перспективы сборной России на Евро-2020.