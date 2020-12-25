Матицын поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ
Карен Саркисян
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матицын поделился мнением о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат.com».
Напомним, что с сезона-2020/2021 клубы РПЛ могут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми легионеров.
По мнению министра, нужно создавать российскую систему воспитания.
Матицын отмечает, что в России с уважением относятся к легионерам, но во главе угла стоит развитие российских игроков.
«Если в клубах играют пять-шесть легионеров, мы как будем формировать сборную? Из легионеров?» — добавил он.
Ранее Матицын оценил перспективы сборной России на Евро-2020.