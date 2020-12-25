Матицын поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ

Министр спорта Российской Федерации Олег Матицын поделился мнением о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат.com».

Напомним, что с сезона-2020/2021 клубы РПЛ могут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми легионеров.

По мнению министра, нужно создавать российскую систему воспитания.

Матицын отмечает, что в России с уважением относятся к легионерам, но во главе угла стоит развитие российских игроков.

«Если в клубах играют пять-шесть легионеров, мы как будем формировать сборную? Из легионеров?» — добавил он.

Ранее Матицын оценил перспективы сборной России на Евро-2020.