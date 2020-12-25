Прокурор запросил для Широкова 1 год и 10 месяцев лишения свободы

Прокурор в ходе судебного заседания запросил для бывшего футболиста сборной России Романа Широкова 1 год и 10 месяцев лишения свободы. Об этом «Чемпионат.com» сообщил адвокат избитого Широковым арбитра Никиты Данченкова Александр Островский.

Сообщается, что прокурор также попросил частично удовлетворить гражданский иск стороны Данченкова — на ₽150 тыс.

Напомним, что 10 августа Широков избил Данченкова в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного».

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