Прокурор запросил для Широкова 1 год и 10 месяцев лишения свободы
Карен Саркисян
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Прокурор в ходе судебного заседания запросил для бывшего футболиста сборной России Романа Широкова 1 год и 10 месяцев лишения свободы. Об этом «Чемпионат.com» сообщил адвокат избитого Широковым арбитра Никиты Данченкова Александр Островский.
Сообщается, что прокурор также попросил частично удовлетворить гражданский иск стороны Данченкова — на ₽150 тыс.
Напомним, что 10 августа Широков избил Данченкова в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного».
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