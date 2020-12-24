В Госдуме назвали уход Кикнадзе подарком для болельщиков «Локомотива»

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Игорь Лебедев прокомментировал уход Василия Кикнадзе с поста генерального директора московского «Локомотива». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, данное решение положительно скажется на развитии клуба и поспособствует налаживанию диалога с поклонниками красно-зеленых.

Лебедев заявил, что уход Кикнадзе стал для фанатов «железнодорожников» своеобразным новогодним подарком и отметил, что Бог услышал их молитвы и призывы к увольнению функционера.

Ранее сообщалось, что бывший защитник московского «Спартака» Радослав Ковач заявил о готовности возглавить стан красно-белых.