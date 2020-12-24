Коляда одержал победу в короткой программе на чемпионате России
Российский фигурист Михаил Коляда одержал победу в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию.
Фигурист получил 54,62 балла за технику и 47,86 балла за компоненты. Итоговый результат Коляды — 102,48 балла.
Чемпионат России. Мужчины. Короткая программа. Результаты:
1. Михаил Коляда — 102,48 бала
2. Макар Игнатов — 98,30
3. Марк Кондратюк — 90,88
4. Андрей Мозалёв — 89,47
5. Александр Самарин — 87,96
6. Артём Ковалёв — 87,45
7. Егор Мурашов — 86,13
8. Пётр Гуменник — 84,93
9. Антон Шулепов — 83,19
10. Артём Лежеев — 82,36
11. Евгений Семененко — 79,86
12. Егор Рухин — 78,99
13. Илья Яблоков — 77,38
14. Артём Зотов — 74,39
15. Владислав Катичев — 66,86
16. Максим Варакин — 57,71
17. Максим Петров — 52,86.
Ранее фигуристки узнали стартовые номера в короткой программе на чемпионате России.