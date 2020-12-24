Кикнадзе прокомментировал уход с поста гендиректора «Локомотива»
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Василий Кикнадзе в интервью «Матч ТВ» прокомментировал свой уход с поста генерального директора московского «Локомотива».
Напомним, что Кикнадзе занимал должность генерального директора «Локомотива» с 29 декабря 2018 года.
По мнению бывшего генерального директора, за два года в «Локомотиве» было сделано немало.
Кикнадзе считает, что в московском клубе собрана сильная команда.
«Хочу поблагодарить всех за эти два насыщенных спортивными событиями и борьбой года», — добавил он.
Ранее нового главу «Локомотива» убрали из списка совета директоров ЦСКА.