«Спартак» предложил контракт с зарплатой €3 млн главному тренеру «Сассуоло»
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Московский «Спартак» сделал предложение главному тренеру «Сассуоло» Роберто де Дзерби, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, «Спартак» выразил готовность платить де Дзерби €3 млн в год.
Сообщается, что главный тренер «Сассуоло» отказался от предложения московского клуба.
Напомним, что нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил о нежелании продлевать действующий контракт с московским клубом.
Ранее нового главу «Локомотива» убрали из списка совета директоров ЦСКА.