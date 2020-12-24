Мазепин занял девятое место в рейтинге пилотов «Формулы-2» по итогам 2020 года

Россиянин Никита Мазепин занял девятое место в рейтинге пилотов «Формулы-2» по итогам сезона 2020 года, сообщает официальный сайт Race Fans.

Лучшим пилотом «Формулы-2» был признан японец Юки Цунода.

Отметим, что другой российский пилот Роберт Шварцман расположился на четвертой строчке рейтинга.

Рейтинг пилотов «Формулы-2» по итогам сезона 2020 года по версии RaceFans:

1. Юки Цунода

2. Каллум Айлотт

3. Мик Шумахер

4. Роберт Шварцман

5. Фелипе Другович

6. Чжоу Гуаньюй

7. Кристиан Лундгор

8. Луи Делетраз

9. Никита Мазепин

10. Лука Гьотто

Ранее комментатор «Формулы-1» назвал Мазепина психом.