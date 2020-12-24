Мазепин занял девятое место в рейтинге пилотов «Формулы-2» по итогам 2020 года
Карен Саркисян
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Россиянин Никита Мазепин занял девятое место в рейтинге пилотов «Формулы-2» по итогам сезона 2020 года, сообщает официальный сайт Race Fans.
Лучшим пилотом «Формулы-2» был признан японец Юки Цунода.
Отметим, что другой российский пилот Роберт Шварцман расположился на четвертой строчке рейтинга.
Рейтинг пилотов «Формулы-2» по итогам сезона 2020 года по версии RaceFans:
1. Юки Цунода
2. Каллум Айлотт
3. Мик Шумахер
4. Роберт Шварцман
5. Фелипе Другович
6. Чжоу Гуаньюй
7. Кристиан Лундгор
8. Луи Делетраз
9. Никита Мазепин
10. Лука Гьотто