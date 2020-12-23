«Локомотив» официально объявил об изменениях в руководстве

Московский «Локомотив» официально объявил об изменения в руководящих структурах клуба, передает официальный сайт команды.

Новым генеральным директором команды стал бронзовый призер в составе «Локомотива» 1994 года Владимир Леонченко, он сменил на этом посту Василия Кикнадзе.

Был уволен председатель совета директоров Анатолий Мещеряков, его пост занял Александр Плутник, который до этого работал в московском ЦСКА.

Также в состав совета директоров вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик.

Ранее сообщалось, что Леонченко утвержден на должность генерального директора «Локомотива».