«Локомотив» официально объявил об изменениях в руководстве
Анастасия Мартыненко
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Московский «Локомотив» официально объявил об изменения в руководящих структурах клуба, передает официальный сайт команды.
Новым генеральным директором команды стал бронзовый призер в составе «Локомотива» 1994 года Владимир Леонченко, он сменил на этом посту Василия Кикнадзе.
Был уволен председатель совета директоров Анатолий Мещеряков, его пост занял Александр Плутник, который до этого работал в московском ЦСКА.
Также в состав совета директоров вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик.
Ранее сообщалось, что Леонченко утвержден на должность генерального директора «Локомотива».