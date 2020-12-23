Глава WADA стал на защиту российских атлетов

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька высказался по поводу недовольства со стороны США мягким решением Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS) в отношении России. Об этом сообщает РАР.

По его словам, российских спортсменов нельзя подвергать наказанию лишь за то, что они являются гражданами России.

«Часть американского общества уже давно жарит тотального бана для российского спорта, несмотря на какие-либо доказательства. Но CAS это бы точно не поддержал.

Нельзя взять и выкинуть из спорта атлетов просто потому, что они родились в России. Как им объяснить запрет на участие в Олимпиаде? Нельзя наказывать целое молодое поколение», — сказал Банька.

Ранее сообщалось, что Россия продолжит выплачивать взносы в WADA, несмотря на лишение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия.